“Calzona merita il Napoli. Un giorno Hamsik tornerà qui”

Su Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotta e ideata da Raffaele Auriemma, è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Stasera anche io sarò allo stadio per Napoli-Barcellona. Calzona merita di essere sulla panchina del Napoli. È il nostro ct, in un anno e mezzo ha fatto un grande lavoro. Il suo staff ha alzato i livelli della nostra Nazionale a livelli come quelli di Italia e Portogallo. Non abbiamo viaggiato insieme io ed Hamsik. Il presidente gli ha chiesto di partecipare al pranzo UEFA e lui ha accettato. Hamsik come dirigente del Napoli? Forse il suo momento arriverà in futuro. Bisogna capirlo perché è un ragazzo che per 20 anni è stato fuori, c’è anche il lato umano. Ha due figli che hanno bisogno del papà, è importante che lui ci sia. Poi lui sa meglio di noi tutti quando sarà quel momento, ma io penso che un giorno arriverà il momento del ritorno a Napoli. Hamsik con un ruolo come quello di Ibrahimovic? Marek saprà quello che è meglio fare per lui. Ci sono molte tematiche da risolvere, ma come ho detto, ci sarà un giorno in cui verrà a Napoli. Le percentuali che Hamsik torni a Napoli? Sicuro arriverà quel giorno. Le percentuali sono più alte di qualche mese fa sicuramente”

Fonte: Radio CRC