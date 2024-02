Xavi: “A Napoli per dominare il gioco ma attenti a quei tre dell’attacco azzurro”

Dalla sala stampa del Maradona, alla vigilia della sfida Champions League tra Napoli e Barcellona, Xavi e F. De Jong rispondono alle domande dei giornalisti. Inizia il centrocampista Frankie De Jong, esterrefatto per le continue, a suo dire, menzogne giornalistiche che lo riguardano. Di seguito un estratto della conferenza stampa.

Quali sono le sensazioni nello spogliatoio alla vigilia della sfida contro il Napoli? “Siamo carichi, abbiamo molta voglia di giocare dopo due anni di assenza dagli ottavi di finale”

Cosa ti fa più irritare? “Parlate molto del mio contratto, ma alla fine è solo molto fumo non conoscendo la reale entità del mio ingaggio. E’ stata inventata una storia sui miei compensi ma comunque gioco nel club dei miei sogni e spero di poter continuare qui a Barcellona”

Lei è consapevole che queste informazioni possono uscire dal Club? “Non credo perchè molte cose sono inventate ed io lo so, lo fate in generale e credo che non cambierà il vostro modo”

Sono 5 anni che sei nel club dei tuoi sogni, ti sei meravigliato per come funziona? “Io credo che funzioni da 10 e lode. Il problema è solo giornalistico: se c’è un’opinione su come gioco non m’importa a differenza delle bugie legate al mio contratto”

Il Napoli è in crisi, questo può aiutare il Barca? “Il Napoli ha giocatori di alto livello, hanno una squadra ottima e lo scorso anno si sono imposti in Serie A. Quest’anno fanno più fatica ma sono comunque negli ottavi e sarà sicuramente una partita difficile”

Cosa pensi di Kvaratskhelia? “E’ un giocatore che fa la differenza; è di livello altissimo, forte nell’uno contro uno, segna e fa segnare, è da tenere in considerazione”

Come si prepara una partita contro una squadra che ha appena cambiato allenatore? “Questa è una partita speciale, il nostro staff prepara sempre bene le partite, vediamo se domani sera faremo lo stesso bene”

Dopo il centrocampista olandese, è il turno del tecnico Xavi

E’ arrivato un momento molto importante della stagione, come l’avete preparata? “Domani rappresenta una speranza per raggiungere i quarti, sarebbe l’ideale mostrando come avremo lavorato, ci sono i presupposti per fare una grande partita davanti un Napoli che ha cambiato allenatore e che conosce l’ambiente. Questo ci disorienta un po’ ma noi dovremo mostrare personalità contro i campioni incarica della serie A soprattutto contro i tre attaccanti con un Kvaratskhelia di primissimo livello”

Il Napoli è in un momento particolare, pensi sia la favorita? “Siamo al 50 %, anche noi siamo in una stagione irregolare, alla fine conterà il campo”

Lewandowski non segna da tre partire in liga, cosa ne pensi dato che per voi è importante? “Come per altri giocatori, penso che gli ottavi sono lo scenario più importante per mettere in mostra il proprio talento e fare una grande partita”

Come cambia l’impostazione della partita sul fatto che ci sia un nuovo allenatore sulla panchina del Napoli? “Beh, non lo so, domani vedremo che sistema tattico verrà utilizzato, la verità è che ci cambierà molto poco, hanno giocato sia con i 4 che con i 5, il sistema è importante ma conta il dominio nostro della gara”

De Jong è arrabbiato con la stampa, cosa ne pensi di questo messaggio? “Capisco Frankie, su qualsiasi giocatore che gioca qui si dicono spesso delle bugie, per me Frankie è un giocatore fondamentale che potrebbe rimanere per più tempo nel Barça”

E’ la partita ideale per zittire queste menzogne? “Noi non giochiamo per zittire le bugie ma per il Barcellonismo e perchè si gioca la Champions League, l’attenzione a questa deve essere rivolta, la parola d’ordine sarà competere”

Questo è il momento della verità, e’ pronto il Barça per vincere? “Noi siamo pronti ma è anche vero che se passeremo ai quarti, mi direte che sarà un nuovo momento verità. Noi dobbiamo goderci la partita e poi si vedrà”

E’ la tua prima eliminatoria dopo aver comunicato il tuo addio, come la vivrai? “Come se non avessi annunciato nulla, ho molte speranze e voglio trasmettere la mia voglia”

I problemi difensivi che state avendo, la induce a cambiare? “Il Napoli è una rivale molto forte, per noi sarà fondamentale difendere bene per evitare ripartenze e transizioni, è difficile fermare quei tre (Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, n.d.r.)”

In questo turno può cambiare l’impostazione della partita? “Dobbiamo essere più cauti, dopo la partita di domani sera, mancano 90 minuti al Montjiuc, affronteremo la partita mantenendo la palla, immagino che anche loro vorranno fare lo stesso”

Dalla tua esperienza come giocatore, credi che sia molto facile puntare il dito contro la stampa? “Noi non putiamo il dito per i risultati, non è una scusante ma spesso si percepiscono delle ingiustizie. Domani dovremo cambiare l’approccio. Non è colpa della stampa se non giochiamo bene”

Il Barcellona ha vinto solo una volta nelle ultime 10 gare degli scontri ad eliminazione diretta. E’ un vantaggio per il Napoli? “Il Napoli ha una buona squadra e non c’è un favorito chiaro. Perciò ho detto che abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno”

Proprio per le difficoltà a vincere fuori, il pareggio andrebbe bene? “Noi scendiamo in campo per vincere, alla fine vedremo se dovesse uscire il pareggio se sarà buono o no”

Hai la sensazione di finire la stagione in questa eliminatoria? “No, ho buone sensazioni”

Fonte: Canale 21