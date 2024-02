Santacroce: “Calzona è la scelta giusta per il Napoli, ma ora toccherà ai giocatori”

“Calzona è una scelta giusta – ha detto l’ex azzurro Fabiano Santacroce a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– perché tra tutti gli allenatori disponibili è quello che più si adatta alla squadra, è colui che ha più nelle corde quel modo di giocare che negli ultimi dieci anni abbiamo apprezzato del Napoli. Il resto tocca ai calciatori, tenendo presente che per giocare in un certo modo serve tempo. Soprattutto nel gioco che propone Spalletti o lo stesso Calzona: occorre dare meccanismi che non sono semplici da assorbire in poco tempo.

Questa però è la scelta che doveva essere fatta a inizio anno. I tempi sono stati sbagliatissimi, cambiare due allenatori nel corso di un campionato mentalmente non trasferisce sicurezza ai calciatori. Mi aspetto che il Napoli sino alla fine della stagione vincerà e perderà le partite, senza costanza di rendimento, ma almeno vedremo una squadra che gioca un calcio migliore. Non penso sia stato rischioso cambiare un tecnico alla vigilia della partita con il Barcellona. Queste sono gare che si preparano da sole, mi aspetto di sicuro una bella partita da parte degli azzurri. Per il quinto posto in serie A serve una sorta di operazione miracolo, con una serie di vittorie consecutive che quest’anno non ha mai messo in fila”