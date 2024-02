Rastelli: “La scelta di Calzona sorprende, credo che ADL lo abbia scelto per un motivo preciso”

“La scelta di Calzona è stata un po’ sorprendente, però nell’analizzarla nel profondo De Laurentiis ha scelto con una certa logica un tecnico che conosce l’ambiente e un certo sistema di gioco e che quindi ha la possibilità – ha detto l’allenatore Massimo Rastelli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – di inculcarlo velocemente a un gruppo che già conosce certi codici.

De Laurentiis ci vide giusto già con Sarri, magari indovinerà anche questa scelta, c’è un gruppo che va risollevato da un morale che è a terra. Il presidente sta cercando una soluzione per ritrovare un rendimento perso, la chiave di lettura può essere quella di instradare la squadra per ritrovare quelle certezze per salvare la stagione.