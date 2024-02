Hamsik resta in Slovacchia: in futuro tornerà Marekiaro da dirigente?

Era il 28 novembre del 2018, al Maradona, chiamato ancora San Paolo, serata di Champions League, Napoli contro la Stella Rossa, Marek Hamsik saluta le serate dei campioni con una rete ed un assist. Ma quello più importante lo ha messo a segno nei giorni scorsi, intercedendo d’ambasciatore azzurro con un lavoro diplomatico per favorire l’accordo tra la federazione slovacca ed il Napoli, nell’ambito dell’ingaggio di Calzona. Per ora Hamsik non lascerà la sua famiglia ma un giorno tornerà a Napoli da dirigente, un’ipotesi mai tramontata.

Marek è l’ultima bandiera: 520 presenze in azzurro (record della storia) e 121 gol. Più che uno di famiglia, quasi un figlio per De Laurentiis che anche ieri ha avuto parole di affetto: «Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juve, dimostrando grande amore. L’ho sentito nei giorni scorsi, non oggi…».

Marekiaro per il momento ha deciso di restare alla finestra, pronto come sempre a mettersi in gioco pur di aiutare Napoli. Come stavolta: un altro assist nel momento del bisogno.

