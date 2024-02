Futuro Napoli – Da Raspadori a Lindstrom, nessuna permanenza è certa senza Champions

Il Napoli dovrà provare ad agganciare l’obiettivo quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions League, e nel caso non dovesse accadere sarà sicuramente tutto diverso, a partire dalla permanenza di tanti calciatori azzurri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il gruppo degli incerti è come sempre il più frequentato. Molto, appunto, dipenderà da chi sarà l’allenatore e dalle competizioni da giocare. Certo è che senza Champions non si potranno tenere due “bomber” di scorta come Raspadori e Simeone, che con Mazzarri non hanno mai segnato in A. Urge una svolta per meritarsi un posto nel progetto futuro. A Gollini scade il prestito, ma si proverà a riaverlo, mentre Traoré ha un riscatto altissimo. Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui hanno un certo peso all’interno dello spogliatoio, ma il loro rendimento stagionale è al di sotto delle aspettative. Cajuste e Lindstrom, colpi dell’estate scudettata, non hanno ancora dimostrato di essere da Napoli: un bel problema, soprattutto per il danese pagato 30 milioni. Jesper sta dando finalmente segnali, ma è anche uno che ha mercato: con l’offerta giusta, il Napoli non farà barricate”.

Factory della Comunicazione