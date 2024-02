De Laurentiis ringrazia Mazzarri: “E’ una persona di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico”

Dopo l’ennesimo pareggio arrivato nel finale di gara contro il Genoa, sabato al Maradona, il Napoli aveva bisogno di una sterzata che portasse aria nuova per salvare la stagione dal fallimento totale. Il presidente De Laurentiis è corso ai ripari, e per la seconda volta quest’anno ha esonerato il suo tecnico. E’ toccato a Walter Mazzarri, che dopo la gestione Garcia, si sperava potesse traghettare la squadra partenopea almeno fino a fine campionato. Così non è stato, e in serata di ieri è arrivato l’esonero per il tecnico toscano, al suo posto ci sarà Francesco Calzona. Il patron azzurro però ha ringraziato Mazzarri per l’impegno e per la volontà espressa in questi mesi, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Una scelta che ha una sua logica, nonostante tutto, e che il presidente in serata ha provato a spiegare così. «Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico – ha sottolineato De Laurentiis -. L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà, resterà nei nostri cuori. Al Napoli e ai suoi tifosi, però, bisogna riuscire a dare sempre qualcosa in più. Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri sia con Spalletti e che conosce l’ottanta per cento di questo gruppo. Cerchiamo di aiutarlo, iniziando dalla preparazione della sfida contro il Barcellona». Tutto questo prima del tweet ufficiale di benvenuto a Calzona, arrivato intorno alle 21.15, che ha messo fine a una delle giornate più lunghe dell’era De Laurentiis”.

