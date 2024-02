Corbo: “Il Napoli è fuori controllo, ecco cosa ha fatto ADL nell’ultima gara”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, giornalista:

Napoli è fuori controllo. “De Laurentiis nell’ultima gara disputata dal Napoli è andato nello spogliatoio azzurro e credo si sia reso conto che la squadra non rispondeva più all’allenatore. E’ ovviamente un mio pensiero, ma ilè fuori controllo.

Adesso si gioca per sopravvivere, non so, francamente, come possa resistere al proprio posto il capo scouting che ha sbagliato due mercati. Ma anche Chiavelli perchè mi dicono di lui che mette becco anche nelle situazioni tecniche. Dà pareri per i quali non ha alcuna competenza perchè è un commercialista, un fiscalista di assoluto valore e mi piacerebbe che mi chiamasse dicendomi che non è vero, ma se io vado in ospedale a dare consigli ai medici mi pare ovvio che non ne sono in grado.

Il Napoli può permettersi a livello economico un grande direttore sportivo che prenda la situazione in pugno amministrandola al meglio e deve farlo se vuole evitare di commettere ulteriori errori. Sarri è un grande allenatore, ma non credo nei ritorni soprattutto se si tratta dell’allenatore che è fuggiuto, come fece Sarri. Mi sembra un’ipotesi campata in aria. Il Napoli deve andare su un allenatore giovane ed aprire un nuovo corso con un direttore sportivo esperto come Sartori. Se si apre un ciclo, il Napoli avrà un futuro altrimenti De Laurentiis come presidente sopravviverà ai suoi errori”.