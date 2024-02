Ciccio, il vice che inventò i gol di Dries. Mertens deve a lui l’intuizione di trasformarlo in centravanti

A s canso d’equivoci, se l’idea è quella di sentire il profumo del glorioso passato e del grano, è meglio dirlo subito: Francesco Calzona detto Ciccio, il nuovo allenatore del Napoli, ha un casale in campagna come Luciano Spalletti, il vecchio (e mai dimenticato) allenatore del Napoli campione d’Italia. Ad Arezzo, in Valdichiana, 119 chilometri da Montaione in Valdelsa, il regno dove Lucio scelse di cambiare gli scarpini scudettati con gli stivali da lavoro, prima che l’Italia chiamò. Calzona, 55 anni, non è però un figlio della Maremma: è nato in Magna Grecia, a Vibo Valentia, in Calabria. E poi, ragazzino, si trasferì con la famiglia ad Arezzo, dove ancora oggi vive con la compagna e la figlia.

