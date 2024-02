CdS – Hamsik al Maradona, ma non per quello che sperano i tifosi azzurri

Il Napoli affronterà al Maradona, domani sera, mercoledì 21 febbraio, il Barcellona per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ufficialità di Calzona del suo arrivo sulla panchina azzurra, la speranza dei tifosi era quella di ritrovarsi come collaboratore del tecnico, già alla nazionale slovacca, l’ex capitano del Napoli Marek Hamisk. In realtà Marekiaro sarà al Maradona ma da spettatore, come riporta il Corriere dello Sport. “Marek Hamsik domani sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma assisterà alla partita da semplice spettatore. La sua presenza era già in programma da tempo. L’ex capitano del Napoli non seguirà Calzona. Il nuovo allenatore gli aveva chiesto di affiancarlo come già accade con la Nazionale slovacca, ma Hamsik ha ringraziato e ha detto no. In questa fase della sua carriera e vita preferisce restare in patria, con la famiglia, seguendo i suoi giovanissimi allievi che forma e fa crescere nell’Academy a cui dedica tantissimo tempo. Napoli resta casa sua e un giorno, chissà, potrebbe tornare a diventare questione di lavoro, non solo di cuore, ma al momento Hamsik ha preferito fare altre scelte pur ringraziando Calzona per la rinnovata fiducia”.

Factory della Comunicazione