Xavi recupera l’anti Kvara e ritrova bomber Lewandowski

Araujo. Sarà lui l’anti Kvara. Il centrale uruguaiano, fondamentale per Xavi, dovrebbe essere spostato sul fronte destro della retroguardia catalana per prendersi cura di Kvaratskhelia. Per precauzione non ha giocato il secondo tempo della gara di sabato, ma poi, come si legge anche sul Corriere dello Sport, “ha voluto ringraziare e, al contempo, tranquillizzare i tifosi del Barça attraverso i suoi canali social. «Orgoglioso e felice di aver raggiunto le 100 partite in Liga. Tutto bene, già con la mente a mercoledì». L’altra nota lieta, per Xavi, continua il quotidiano “è la ritrovata vena realizzativa di Robert Lewandowski, che dopo un periodo opaco, è tornato regolarmente a segno nelle ultime tre partite di campionato, contro Alaves, Granada e, appunto, Celta, dove ha chiuso con una doppietta che gli ha permesso di raggiungere i 50 gol nelle 79 partite disputate con il Barça (35 in Liga, 6 in Champions, 1 in Europa League, 4 in Supercoppa di Spagna e altri 4 in Coppa del Re).”