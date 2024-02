Sportitalia – La svolta sarà immediata: Calzona + Hamsik

La situazione in casa Napoli è in continuo divenire. Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà non si attenderà la gara Champions per il cambiamento. “Il Napoli viaggia verso una svolta immediata. Calzona più Hamsik per una soluzione rapida e già alla vigilia di Napoli-Barcellona, fondamentale snodo Champions di mercoledì. Nel senso che l’attuale c.t. della Slovacchia ha già detto sì e c’è anche il via libera della sua attuale Federazione. Sono ore cruciali per una decisione che è stata ormai presa, con effetto immediato, e che non può essere procrastinata. Walter Mazzarri non ha ancora ricevuto comunicazioni, tra poche ore è in programma l’allenamento, potrebbe dirigerlo oppure no e cambierebbe poco. De Laurentiis ha deciso a dispetto di chi aveva sentenziato “Mazzarri in panchina contro il Barcellona e poi l’esonero”. La strada è un’altra e ADL la vuole percorrere fino in fondo.”

Factory della Comunicazione