Quale sarà il futuro di M’Bappé? Parigi o Madrid?

Sono sempre più insistenti le voci di mercato che accostano Kylian Mbappé, la stella della Francia e del Paris Saint-Germain, al Real Madrid. Sia la stampa spagnola che quella francese speculano da mesi sul possibile trasferimento nelle fila dei blancos, ma quale sarà veramente il futuro di Mbappé? Scopriamolo subito.

La questione gira interamente intorno al suo contratto, in scadenza a giugno 2024 e, finora, senza l’intenzione di essere rinnovato. Considerato quanto guadagna all’anno M’Bappe è scontato che solo pochissimi club al mondo potrebbero permetterselo. Tra questi c’è proprio il Real Madrid, che già in passato non ha lesinato sul mercato, dando vita a formazioni da vero fantacalcio. I rumors a riguardo sembrano confermare l’interesse da parte di Florentino Pérez di dar vita a una nuova ondata di galacticos, dunque non può mancare uno dei top players del momento.

D’altronde, il desiderio per il club di Madrid di portare il centravanti francese nella capitale spagnola è noto da tempo. Già nel 2017, quando Mbappé era appena un diciottenne emergente nel Monaco, tentarono di acquistarlo, ma senza successo.

Da allora sono di tempo ne è passato, e Kylian ha vinto tutto con il PSG: 5 campionati francesi, 3 coppe di Francia, 2 coppe di Lega francese e 4 supercoppe francesi. È stato eletto, tra le altre cose, per cinque anni consecutivi capocannoniere in Ligue 1 e con la nazionale francese ha vinto 1 mondiale e 1 Uefa Nations League. Cos’altro potrebbe volere?

Quello che manca nella sua bacheca per completare il quadro è una Champions League e un pallone d’oro. Obiettivi che sembrano decisamente più raggiungibili con la maglia dei merengues. Se aggiungiamo poi che, fin da bambino, il sogno di Mbappé è sempre stato quello di giocare a Madrid, allora il gioco è fatto.

Da parte dei parigini c’è però serenità, convinti che la loro stella firmerà quanto prima il rinnovo contrattuale. Il rischio è di perdere l’attaccante a parametro zero qualora non dovesse esserci un’intesa tra giocatore e club. Intanto, però, si pensa a una possibile alternativa nell’attacco bleu.

Secondo qualcuno il suo erede sarà Osimhen, già da tempo in rottura con il club partenopeo. L’attaccante del Napoli ha dichiarato: “Ho già deciso quale sarà il prossimo passa da fare al temine del campionato, ho il mio piano”. Dunque, le idee sembrano chiare. Anche De Laurentiis è chiaro a riguardo, e non intende lasciare andare il nigeriano per meno di 120 milioni di euro. Sembra però che il PSG voglia puntare anche su Rafa Leao e Lautaro Martinez.

Il portoghese ha in realtà un contratto con il Milan valido fino al 2028 e una clausola rescissoria da 175 milioni esercitabile dal 5 al 15 luglio. Con i rossoneri guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e, in caso di offerta più vantaggiosa, potrebbe pensare di salutare anticipatamente Milano.

Lautaro, che invece è in scadenza di contratto ma non in rottura con il club, come conferma il sito scommessesportivemania.com, vorrebbe un contratto consono ai suoi rendimenti, ovvero almeno 10 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2028. Richieste difficili da soddisfare per l’Inter, che rischia di farsi mettere da parte proprio dal PSG qualora si inserisse nella trattativa.

Ma tornando a Mbappé, quale contratto lo aspetta a Madrid? Voci ormai certe parlano di un quinquennale da 70 milioni di euro lordi a stagione più un bonus di 125 milioni alla firma. Cifre che farebbero vacillare qualsiasi bandiera. Considerando poi che, a differenza di altri campioni emigrati in campionati esteri di basso livello, resterebbe in uno dei club più forti al mondo, cosa potrebbe fermarlo?