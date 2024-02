Pastore: “Calzona con Hamsik? Incrociamo le dita!”

Il noto giornalista Rosario Pastore, ha pubblicato un post su Facebook per commentare il possibile arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli insieme a Marek Hamsik.

Ecco le parole di Rosario Pastore:

“Ditemi che è vero e che l’uomo in letargo è stato mandato a ronfare da altre parti. E che al suo posto sta per arrivare un’accoppiata che a me personalmente pare più che interessante. Ovvero, quella formata da Francesco Calzona, il tecnico di Vibo Valentia ben conosciuto a Napoli (ha lavorato con Sarri e anche con Spalletti, prima di essere chiamato dalla federcalcio slovacca, per la quale continuerà ad operare), insieme con Marek Hamsik. Già, Hamsik, amici miei, il nostro amato Marekiaro. Qualcuno mi confermi, per favore e se ha tempo, che la trattativa si è conclusa felicemente. Una svolta necessaria, a parer mio. Magari andremo incontro ad altre delusioni, non lo so. Certo è che continuare in quel modo proprio non si poteva. Poco tempo per preparare la gara col Barcellona? Può darsi. Intanto, aspettiamo per vedere. Incrociamo le dita, ragazzi. Calzona e specialmente Hamsik, rimasto nel cuore della tifoseria più bella del mondo, potrebbero essere stata la scelta giusta. Ripeto, vediamo. E, soprattutto, speriamo“.