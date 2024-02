“Giocatori non esenti da colpe. ADL vittima di euforia e confusione”

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, reduci dall’avvicendamento in panchina – a Walter Mazzarri è subentrato Francesco Calzona – a due giorni dall’andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

Factory della Comunicazione

“Secondo me l’avvicendamento dell’allenatore, con Calzona in arrivo al posto di Mazzarri, è stato gestito in una maniera non giusta. Credo che De Laurentiis sia in un momento di grande euforia e di grande confusione. Il patron del Napoli non ha saputo cogliere il momento perché avrebbe dovuto cedere Osimhen ed altri nel momento del massimo successo. L’organigramma della società dovrebbe essere formato da persone esperte di calcio. Per me Calzona, pur competente, è un vice e resterà un vice. I giocatori, che sono dei para…, hanno bisogno di allenatori di carisma per non parlare e mettere la coda tra le gambe. Prendere, eventualmente, anche Hamsik sarebbe un altro alibi per mascherare gli errori di De Laurentiis. Se il Napoli di quest’anno è messo così in buona parte è anche colpa dei calciatori. L’allenatore si cambia quando la situazione è disperata, quando non riesci ad individuare una causa precisa e allora ti affidi alla buona sorte“.