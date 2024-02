Ferrarese: “Calzona? Sarri si metteva spesso da parte e lo faceva lavorare”

L’ex calciatore del Napoli, Claudio Ferrarese, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Crc, parlando di Francesco Calzona, con cui ha lavorato in passato al Verona.

Ecco le parole di Ferrarese:

“Calzona? Potrebbe allenare il Napoli, ho avuto il piacere di lavorare con lui che è una persona seria e preparata. Non ero molto contento quando De Laurentiis prese Mazzarri, una svolta adesso bisogna darla e Calzona potrebbe essere una buona soluzione. Poi, non so che impatto può avere, ma di certo può dare una mano a questa squadra che sta passando un momentaccio. Sarri si metteva spesso da parte e faceva lavorare Calzona, i due erano in grande sintonia. Anche con i ragazzi ha sempre avuto un buon rapporto. Il Napoli non c’entra niente col decimo posto occupato, ma oggi è dura. Il calcio però è strano e può succedere sempre di tutto e il Napoli può anche vincere 8 partite di fila, dipende solo da loro. Calzona è una persona intelligente e sono convinto che saprà cosa fare per migliorare subito la squadra. Poi è chiaro che il lavoro non può essere perfetto perché non avrà il tempo di preparare i suoi come vuole, ma lui è un uomo di campo. L’assenza di Osimhen quest’anno è stata troppo importante“.