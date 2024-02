CdS – Osimhen “spartiacque”, a lui il compito di ridare fiducia alla stagione

Victor Osimhen è tornato dalla Coppa d’Africa, e anche se, per questioni logistiche, non ha potuto prendere parte alla sfida di sabato contro il Genoa, sarà sicuramente titolare contro il Barcellona, mercoledì per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. E potrebbe essere proprio lui l’artefice di una risalita azzurra che si attende da inizio stagione, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi. “Forse c’è una luce in fondo al tunnel e si capirà subito, in quell’ora e mezza che sa di tutto o anche di niente, che può illuminare un anno cupo oppure lasciarlo nel sottoscala: quando Victor Osimhen arriva a Castel Volturno, e sta bene e cammina e dà la sensazione di correre incontro al Barcellona, il Napoli s’accorge d’essersi adagiato in un’altra dimensione. Ha il suo centravanti, lo chiamerebbero il Re del gol, e sembra pure dell’umore giusto per allenarsi: sono queste le partite alle quali non si può dire assolutamente di no e sono quelle le atmosfere per tentare (disperatamente) di azzerare quel ch’è capitato. Succede nelle migliori famiglie, dicono”.

