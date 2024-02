CdS – Mazzarri-Garcia numeri a confronto, segno negativo per il toscano

Dopo l’esonero di Rudi Garcia, arriva (almeno così sembra) anche quello di Walter Mazzarri, arrivato per risollevare le sorti del Napoli, ma mai incisivo quanto bastava. I numeri a confronto per i due tecnici sono di assoluta prevalenza per il francese, come scrive il Corriere dello Sport. “Una stagione si può ricostruire, o anche smontare, attraverso i numeri: che contano, hanno un peso e però vanno letti. Il disastro di questa stagione in cui il Napoli è riuscito a cancellare il capolavoro dello scudetto è spaccato in due fasi del campionato: le prime 12 partite, che appartengono a Rudi Garcia, annunciano il fallimento, anche se quel quarto posto dell’epoca ora appare come il riferimento di una dimensione entusiasmante. E però: 6 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte, tutte al Maradona, con Lazio, Fiorentina ed Empoli; e cenni di debolezze contro le grandi in costruzione, come il Bologna, o come quelle per storia, il Milan.

