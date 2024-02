Calzona in arrivo, non risulta che Hamsik sia nel suo staff

Arrivano conferme da tutti gli esperti di mercato. La situazione in casa Napoli sarebbe in via di definizione ed il prossimo tecnico sulla panchina azzurra sarà Calzona. Lo afferma anche l’esperto di mercato Giovanni Scotto che scrive: “Il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso per il cambio di panchina. Le riflessioni nella giornata di ieri hanno portato al cambio immediato. Il prossimo allenatore sarà Francesco #Calzona, attualle ct della Slovacchia, che ha ottenuto il permesso per il doppio incarico, ma non oltre il termine di questa stagione. Fondamentale la mediazione di #Hamsik col presidente della federazione. Per ora non risulta che Hamsik sia coinvolto nello staff di Calzona, ma il suo ritorno sarebbe gradito a De Laurentiis e ai tifosi. L’obiettivo è fare tutto in giornata: esonero di #Mazzarri e annuncio di Calzona, che entro stasera dovrebbe diventare il terzo allenatore stagionale. Se non si riuscirà a chiudere tutto oggi l’operazione sarà rinviata a giovedì, a meno che Mazzarri (già informato ieri della decisione) non decida di dimettersi oggi. Per ora nessun riscontro su #Sinatti, che è nello staff della nazionale di Spalletti. Riportare subito il preparatore atletico in azzurro è un’idea di De Laurentiis, slegata da Calzona che può contare sul suo staff, già pronto a mettersi al lavoro.”

