Serie A, 25a Giornata, Monza-Milan 4-2: tonfo rossonero, storica vittoria brianzola

Prima storica vittoria del Monza in gare di Serie A contro il Milan; per i rossoneri un brusco stop dopo un periodo positivo.

Factory della Comunicazione

Succede tutto o quasi all’U-Power Stadium: doppio vantaggio, infortuni, rimonte, controsorpassi, rete sospesa dal VAR e poi convalidata, in Brianza la noia è bandita.

PRIMO TEMPO – La prima frazione è tutta di marca brianzola, con il doppio vantaggio trovato nei minuti finali: la prima rete è siglata dal capitano Pessina che trasforma un calcio di rigore decretato per atterramento di Dany Mota ad opera di Malick Thiaw, al rientro in campionato in questa circostanza. La seconda marcatura porta la firma in calce dello stesso Dany Mota che dopo aver ricevuto palla e superato Alessandro Florenzi, rientrando sul destro, calcia prontamente verso la porta, battendo Maignan dopo una deviazione di Thiaw, non poteva esserci rientro peggiore. Da segnalare l’infortunio occorso al portiere brianzolo Di Gregorio al 36′ che ha dovuto lasciare il terreno di gioco.

SECONDO TEMPO – La rimonta del Milan sembrava spegnersi dopo pochi minuti con l’espulsione di Luka Jovic per una manata nei confronti di Armando Izzo. Invece pur in inferiorità numerica, i rossoneri reagiscono trovando prima la rete per accorciare, con il solito Giroud, sfruttando un cross di A. Florenzi, prolungato di testa da Pulisic. Il pareggio arriva a due minuti dal termine con una splendida giocata individuale dello statunitense, che salta Andrea Carboni e di sinistro, piazza la palla all’incrocio dei pali.

LE RETI PER LA STORIA – Sembrava tutto finito, invece il Monza trova energie residue e poco dopo alcuni attimi ritrova il nuovo doppio vantaggio. La rete che agguanta la storia è una doppia prima volta, oltre alla prima vittoria del Monza contro il Milan, arriva la prima rete di Bondo in Serie A, con uno splendido tiro a giro che dopo qualche minuto di consulto al VAR per presunto fuorigioco del capitano Pessina, suggeritore dell’uomo partita, viene convalidato. Prima della fine, con un Milan sbilanciato e forse appannato, arriva anche la rete della sicurezza con l’ex, Lorenzo Colombo, che batte Maignan con un tiro sul primo palo.

MONZA – MILAN 4-2 (2-0)

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio (43’ pt Sorrentino); Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani (35’ st Pedro Pereira), V. Carboni (20’ st Bondo), Mota (35’ st Maldini); Djuric (21’ st Colombo). All. Palladino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (38’ st Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (9’ st Giroud), Adli (1’ st Reijnders); Chukwueze (1’ st Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (1’ st Leao); Jovic. All. Pioli.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Marcatori: 45’ pt rig. Pessina (Mo), 51’ pt Mota (Mo); 19’ st Giroud (Mi), 43’ st Pulisic (Mi), 45’ st Bondo (Mi), 50’ st Colombo (Mo)

Ammoniti: Djuric (Mo), Pessina (Mo), Palladino (Mo), Mota (Mo), Gabbia (Mi).

Espulso: 7’ st Jovic (Mi)

A cura di Domenico Rusciano

Fonte tabellino: calciomercato.com