La moviola del CdS – Sacchi, il colore dei cartellini è sbagliato, ed anche i recuperi!

Non pulitissima la partita di Sacchi (il giallo a Kvara è colpa sua, il fallo di Sabelli è netto; quello di Ostigaard lascia dubbi), ma nelle decisioni cruciali (un solo episodio in area, per dire) è al posto giusto nel momento giusto. Partita non difficilissima da leggere, fischiati 22 falli e comminate 5 ammonizioni.

Recupero: 11’ (3’+8’) – Il Cds vota comunque la sufficienza 6.

NO RIGORE

in pieno recupero, il Napoli protesta per un tocco di braccio di Junior Messias sul cross di Politano: il contatto con il braccio destro c’è, netto, Sacchi lo giudica non punibile, la decisione presa sembra essere quella corretta. Junior Messias cerca di portare il braccio dietro la schiena, il movimento è congruo con l’azione, non c’è extra-movimento, non è larghissimo (non inganni la ripresa da dietro la porta, che è frontale rispetto al corpo di Messias che è diagonale) e la distanza ravvicinata.

RECUPERO

Rivedibile, e parecchio, la gestione del recupero: punto primo, il gol dell’1-1 arriva a 89’26”, il gioco riprende a 91’26, i 5’ di recupero dovevano essere aumentati di 2’30”. Non solo, la punizione finale viene fischiata a 95’30” e battuta a 97’20”, si è giocato fino a 97’36”, solo 16”. Possibile?

VAR: Valeri 6 – Bene nel supportare Sacchi sul tocco di braccio di Messias.

