Intristito, spaesato, non la vede mai: è il caso Simeone

Il momento è senza dubbio difficile, i palloni giocabili non sono certo molti, ma lui non punge, non incide, non riempie l’area e incespica su se stesso. E’ il Simeone che stiamo vedendo di questi tempi e a cui nessuno è abituato, nè vuole abituarsi. Sta diventando un “caso”.

Factory della Comunicazione

Sui quotidiani, il voto più lusinghiero è il 5 de La Gazzetta dello Sport: “Tocca 17 palloni in 75 minuti e il più invitante lo liscia: non sarà soltanto colpa sua, ma non si vede proprio mai“. 4,5 per il Corriere dello Sport: “Il centravanti di una volta s’è eclissato: non attacca l’area, non sente la posizione, non la trova. Si è intristito”. Stesso voto sulle pagine di Tuttosport: “Si lascia sfilare sotto al naso un pallone fornito da Kvara quando si trova a soli 10 metri dalla porta. Totalmente spaesato“.