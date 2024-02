C’è chi difende Mazzarri: “ha preso una squadra a pezzi”

Antonio Carannante, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Delietta Gol, per parlare delle gestioni tecniche che si sono susseguite in azzurro: “Quando si parla di confronto Garcia-Mazzarri bisogna considerare che Garcia ha avuto la squadra in ritiro e ha potuto lavorare in tutta tranquillità. Mazzarri può non piacere, ma ha preso la squadra in un momento disastroso quando era a pezzi mentalmente e fisicamente”. Ha evidenziato l’ex calciatore del Napoli attraverso la trasmissione “Delietta gol”. Inoltre, Carannante, ha agginto: “In più quando ha preso la squadra si giocava ogni tre giorni e non ha potuto lavorare, a questo aggiungiamoci infortuni, squalifiche e le partenze di Osimhen e Anguissa. Non era facile tirarla su. Non conta solo il modulo o la filosofia di gioco ma ci sono anche tante altre cose. Prendete contro il Milan, per me il Napoli non ha giocato male. Poco propositivo? Ma per esserlo devi essere al 100% dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo giocatori che non saltano più l’uomo”.

