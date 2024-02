Il Barcellona sfida il Celta, ma Xavi non può più sbagliare: out i big

Non può più sbagliare il Barcellona: il Real Madrid dista 10 punti, la prematura in Coppa del Re non è stata ancora digerita e un’uscita anticipata dalla Champions League potrebbe costare a Xavi l’addio anticipato al club di una vita. “Se le mie sensazioni non fossero positive, non sarei ancora qui. Sento la fiducia del presidente e del direttore sportivo Deco. La squadra sta reagendo, l’impegno dei giocatori mi commuove. Ciò non significa che vinceremo la Champions, però daremo battaglia e, poi, vedremo fino a dove riusciamo ad arrivare“, le sue parole che allontanano i timori di un esonero. La sfida al Celta Vigo è fondamentale e da non sottovalutare, tanto che il Barcellona si schiererà con gli uomini migliori a disposizione: out Gavi, Balde, Joao Felix, Ferran Torres e Marcos Alonso, con Sergi Roberto e Oriol Romeu in via di guarigione: se non dovessero recuperare per la sfida di oggi, allora torneranno sicuramente contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport