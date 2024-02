DAZN – Ngonge: “Non posso esultare per questo gol”

L’autore della rete del pareggio azzurro Ngonge, a fine gara, ai microfoni Dazn: “Non posso avere gioia di questo gol, non posso esser contento perchè il risultato alla fine non è stato buono, dobbiamo vincere in casa, non solo per noi ma anche per questi tifosi che sono sempre con noi e ci sostengono. Non posso esultare per questo gol. Cosa manca per il passo in più? Lavoriamo tanto in allenamento, dopo uno scudetto è sempre difficile, ma stiamo lavorando tanto, sono sicuro che poi i punti verranno, abbiamo un’altra occasione in Champions mercoledì, analizzeremo questa partita ma poi ci soffermeremo sulla gara europea. Il quarto posto è uno degli obiettivi, così come passare il turno in Champions ne è un altro e siamo convinti al 100% che lo possiamo fare. Siamo al 100% con l’allenatore, questo non lo voglio sentire, siamo con l’allenatore, lavoriamo tutti insieme”.

