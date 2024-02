DAZN, Mazzarri: “Anche oggi fatto il possibile per vincere. Annata davvero difficile”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il deludente pareggio per 1-1 fra Napoli e Genoa.

“Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. In questo momento ci gira tutto storto. Dispiace per questo pubblico meraviglioso che anche oggi non ha fatto mancare il suo supporto. Ora è necessario star zitti e pedalare per dare una soddisfazione alla nostra gente. Cercheremo di evitare sbavature: la squadra in queste ultime gare è sempre contratta e tesa perché ha la frenesia di voler sbloccare il risultato. Con i cinque cambi oggi c’è stato grande arrembaggio. Scintilla Champions? Il Barcellona non verrà qui a fare le barricate, quindi noi non dovremo assediare l’area avversaria come nelle ultime uscite, sarà una partita diversa. La gara va affrontata nel modo giusto, noi proveremo a fare quello che in altre volte siamo riusciti a fare. Osimhen? Il ragazzo era ai minimi termini, anche a detta dei medici. Dopo tante gare non era il caso di rischiarlo anche soltanto per una ventina di minuti perché avremmo rischiato di perderlo ancora. Speriamo che possa ristabilirsi per il Barcellona e che possa essere a disposizione. Questa è un’annata difficile sotto ogni aspetto. Formazione? Valuterò nei prossimi giorni“.