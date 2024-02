Sky Sport – Osimhen si rivedrà contro il Barcellona!

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su Victor Osimhen, rientrato dagli impegni in Coppa d’Africa nella giornata di ieri. Il nigeriano non sarà a disposizione contro il Genoa, ma è pronto a tornare in campo contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions: “Non è stato convocato per il Genoa, i tifosi del Napoli lo rivedranno sicuramente in campo mercoledì per la sfida di Champions contro il Barcellona. Una decisione logica, il giocatore è arrivato ieri sera dopo 50 giorni in Coppa d’Africa dopo un viaggio molto lungo. E’ stato visitato dallo staff medico del Napoli che ha riscontrato evidentemente un affaticamento dovuti agli impegni di coppa e quindi si è scelto di stilare un tabella di recupero per Victor che già oggi si è messo a lavoro a Castel Volturno. Proseguirà questo lavoro anche domani e nei prossimi giorni per averlo recuperato e senza a rischio di infortuni per l’andata degli ottavi di Champions.

Osimhen è arrivato a Castel Volturno intorno alle 15.15, mentre i suoi compagni di squadra stavano entrando in campo. Lavoro personalizzato: palestra e campo, ha trovato subito il sorriso nonostante le polemiche che hanno accompagnato la data del suo ritorno lo abbiano un po’ infastidito. Ha ritrovato il sorriso, ha parlato con Walter Mazzarri, si è deciso di comune accordo di portare avanti questa tabella di recupero e dunque anche domani il giocatore lavorerà a Castel Volturno per farsi trovare pronto per il Barcellona”.