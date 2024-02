RIVIVI IL LIVE – Mazzarri: “Faremo di tutto per arrivare in Champions, sette punti sono recuperabili! È un vantaggio avere più moduli, su Osimhen…”

Premi f5 per aggiornare la diretta

Factory della Comunicazione

“Zielinski è sempre lo stesso, devo capire quando lui con la testa ci sarà perchè ha già firmato con un altro club. Almeno così leggo.

“Traorè me le ricordo quando era ragazzino all’Empoli. Al Sassuolo ha fatto un salto di qualità come caratteristiche, se sta bene lui è una mezz’ala sinistra come Elmas e Zielinski, Può essere anche trequartista, se facessimo il 4-2-3-1 starebbe dietro la prima punta.Nei meccanismi difensivi è meno adatto di Anguissa e Lobotka”.

13: 00 – Mazzarri sul gioco:

“Ci affrontano tutti in modo assatanato perchè sanno che siamo i Campioni d’Italia, ai ragazzi dirò di affrontare il Genoa con maturità, è una gara che non si può sbagliare”.

“Prima di prendere gol col Milan c’era entusiasmo, si è preso gol ed è stato brutto e tutti hanno parlato male. Io a parte Torino, non ho mai visto la squadra male. Siamo stati sfortunati a non ottenere 4-5 punti in più. A Coverciano ci vado a parlare, perchè di tattica ne capisco”.

Lindstrom?

“Se dovesse giocare mi dica lei chi devo togliere, ha lo stesso ruolo di Kvara. Quando è entrato a sinistra ci ha fatto fare gol. Dall’altra parte ho visto poche cose. Ancora deve trovare una dimensione precisa all’interno del Napoli. Sto cercando di metterlo nei posti dove può fare bene”.

12: 52 – Mazzarri: “Come migliorare il gioco?

Natan e Meret? Natan è stato due mesi fermo, vedremo se giocherà dall’inizio. Meret si è regolarmente allenato dall’inizio della settimana. In base alla rifinitura di oggi capirò se giocherà.

“A Milano non abbiamo riempito l’area, prima la squadra prendeva tanti gol. La prima cosa che ho cercato di migliorare è la fase difensiva. In alcune partite dobbiamo migliorare, col Milan nonostante il forcing finale non siamo riusciti a creare tanto. Quando un giocatore arriva davanti alla porta e non fa gol è perchè non è lucido, spero che saremo più cinici davanti alla porta. Traorè è cresciuto tanto, ma non ha un minutaggio superiore ai 65 minuti, ma lo voglio recuperare perchè ci potrà servire”.

12:49 – Mazzarri: Io a rischio?

“Capisco che ci sono persone represse che non riescono a rientrare nel calcio e dicono cose che ti fanno innervosire. Poi ci sono altre cose che sono spunto di riflessione. A me non tocca proprio nulla.

12: 45 – Mazzarri: “I ragazzi soffrono per non fare quello che facevano l’anno scorso, devo fargli capire che tutte le gare sono finali. Ci siamo giocati tutte le gare, poi ognuno vede il calcio come gli pare. Osimhen è in dubbio perchè l’ultima volta era spappolato, è tre giorni che fa viaggi in aereo. Ha fatto tante partite e arriva dall’Africa. Non so se sarà a disposizione, lo vedrò e ci parlerò per capire. Ma abbiamo altri che possono fare bene.

Sono abituato a concentrarmi sulla gara successiva, ho visto il Genoa e ha una squadra molto forte. Contro il Monza è stata la gara dove abbiamo creato di più ma non siamo riusciti a concretizzare. Domani il Maradona devono spingerci per 95 minuti perchè prevedo un’altra gara difficile. Abbiamo un calendario che sembra sulla carta alla portata”.

12: 39 Mazzarri: Modulo?

“Se guardate altri giovani allenatori, spesso per non dare messaggi agli avversari cambiano modulo tutte le settimane. Avevo già detto che ero riuscito a far assimilare alla squadra più moduli dal 3-5-2 al 4-3-3 e 3-4-3. Kvara aveva più difficoltà a smarcarsi perchè andavano su di lui 3-4 persone alla volta. A Milano è andata bene, potevamo fare gol, abbiamo sbagliato solo sul gol preso. E abbiamo preso anche tanti pali con due moduli diversi. È un vantaggio cambiare modulo durante la gara se i ragazzi se la sentono, ma non vi dirò come partiremo domani”.

Come si recuperano 7 punti? Vincendo le gare e sperando che loro perdano. Il Bologna e l’Atalanta devono venire a giocare al Maradona ed è possibile vincere contro entrambe con la rosa al completo. Si può pensare di recuperare 7 punti, poi se non ci riusciremo sarò qui a dirlo. Ma faremo di tutto per arrivare quarti. I ragazzi lo sanno e si assumeranno le loro responsabilità.

12: 36 – W. Mazzarri: “Se ho sentito Osimhen e se giocherà?

“Non ho mai fatto tabelle in vita mia, dobbiamo vincere più gare possibili da qui alla fine. Abbiamo tutta la rosa a disposizione e siamo più fiduciosi di fare vittorie. Sette punti sono tanti ma sono relativi in base a quello che possiamo fare noi, abbiamo uno degli stadi più importanti d’Italia, domani saranno in 50mila. Con Osimhen mi sono sempre sentito, ci parlerò e capirò se sarà disponibile per domani”.

Ore 12: 32 – Si attende l’arrivo in conferenza di Walter Mazzarri

Quasi tutto pronto per la conferenza stampa pre Napoli-Genoa, mister Walter Mazzarri presenterà la sfida di campionato dal Konami Center di Castel Volturno alle ore 12:30. Segui la diretta testuale live con Il Napoli Online.