Le favorite per la vittoria della Serie B 2023-2024

Factory della Comunicazione

Continua la corsa per la vittoria della Serie B 2023-24, con il Parma che prende sempre di più il largo in testa alla classifica seguita da Cremonese, Como e Venezia tra le favorite alla promozione diretta.

Leggermente più distanti, ma non di molto, Palermo, Cittadella e Catanzaro, mentre Modena e Brescia si giocano l’ultimo posto rimasto per i playoff, con uno sguardo sempre attento alle retrovie.

La Serie B è ancora tra i campionati più equilibrati poiché, tra la prima e la seconda, ci sono solamente sei punti di distacco. Ancora più equilibrata è la corsa al secondo posto, con tre quadre separate da un solo punto o, se contiamo anche il Palermo, con quattro squadre a tre punti di distanza. Ben diversa è, ad esempio, la situazione in Serie C, dove il Mantova dista 8 lunghezze dal Padova nel Girone A e il Cesena addirittura 12 dalla Torres nel Girone B. Così come nel massimo campionato francese, dove il PSG si è portato a +11 dal Nizza secondo.

C’è da dire che, nonostante ci sia equilibrio fra le squadre di alta classifica, gli allibratori sembrano invece avere le idee molto chiare su quale sarà la vincitrice del campionato cadetto: tutti i pronostici vedono il Parma come squadra favorita alla vittoria. Infatti, per quanto riguarda la comparazione quote offerta da senzadeposito.net possiamo vedere che il sito Snai banca i gialloblù con un molto probabile 1.25, Better Lottomatica ed Eurobet a 1.30 mentre Sisal offre la vittoria del Parma a 1.28.

Poche probabilità per le inseguitrici, che vengono offerte a quote decisamente più alte. Snai mette sullo stesso piano Cremonese, Como e Venezia bancandole a 7.50. Anche Better Lottomatica offre Venezia e Como a 7.50, ma sembra leggermente più fiduciosa nei confronti della Cremonese, quotandola 5.00.

Anche per il sito scommesse Sisal c’è una buona probabilità di successo per i grigiorossi ed offre quindi la quota di 4.50 per un’eventuale vittoria, seguiti dal Venezia a 6.50 e dal Como a 7.50. Stessa “classifica” per il sito Eurobet che come leggiamo su scommesse.commentierecensioni.com, offre la vittoria della Cremonese a 5.00, ma inverte le posizioni tra Como e Venezia, offrendo il primo a 7.50 e il secondo a 8.00.

Ma quali saranno gli impegni del prossimo mese per le squadre sopramenzionate? Il Parma si avvicina a uno scontro diretto non da poco, poiché affronterà, nell’ordine, il Pisa in casa, il Como in trasferta, il Cosenza in casa e la Ternana in trasferta. La partita di andata contro il Como del 20 ottobre scorso si è chiusa con il risultato di 2-1 anche se, considerando i dati statistici, si è trattato di un match molto equilibrato partito in discesa grazie al gol di Dennis Man all’ottavo minuto di gioco.

Restando sul club lombardo, il prossimo mese sarà sicuramente più impegnativo poiché le sfide previste sono contro il Palermo in trasferta, poi contro il Parma in casa, quindi contro il Lecco di nuovo in trasferta e poi lo scontro diretto con il Venezia al Sinigaglia.

Tralasciando la partita contro il Lecco ultimo in classifica, gli altri sono tutti scontri diretti per il secondo posto. Il Palermo è la quarta incomoda del gruppetto di testa, poiché dista solamente tre punti dalla Cremonese seconda, e sta giocando un calcio deciso ed efficace.

La partita di andata è stata una vera e propria lotta, piena di emozioni, terminata con il rocambolesco 3-3 agguantato dai padroni di casa al 92’ minuto di gioco. Si prevede quindi una sfida molto difficile per i lariani, che dovranno giocare in uno stadio affatto amichevole. Così come non sarà semplice la partita contro il Venezia. All’andata abbiamo assistito a un netto 3-0 a favore dei lagunari e, se le distanze in classifica non dovessero cambiare, un’altra sconfitta vorrebbe dire sorpasso.

In tutto ciò la Cremonese può beneficiare di un calendario leggermente più semplice, composto da Ascoli, Palermo, Sampdoria e Modena. Ancora una volta il Palermo tra le squadre chiamate allo scontro diretto che, forte del 3-2 inflitto al Barbera lo scorso 26 dicembre, è deciso più che mai a puntare la promozione diretta.