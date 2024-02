74ª Viareggio Cup, le squadre del gruppo A qualificate agli ottavi

Si completa il quadro delle squadre del gruppo A qualificate per gli ottavi della 74ª Viareggio Cup. A Fiorentina e Honvéd Budapest, che avevano già staccato il pass con una giornata di anticipo, si aggiungono i campioni in carica del Sassuolo, i nigeriani del Beyond Limits (vincitori, come gli ungheresi, del proprio girone), gli americani del Westchester United, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (secondi, come i viola), mentre Lucchese e i brasiliani dell’Ibrachina avanzano come migliori terze. Domani – al termine delle gare del gruppo B (gironi 4-5-6) – verranno determinati gli abbinamenti degli ottavi in programma martedì 20 come la finale della Viareggio Women’s Cup Milan-Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti. Uff. Stampa