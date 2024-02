Ultimissime – Osimhen ha perso l’aereo, il rientro slitta!

Niente. Probabilmente il tutto si concluderà quando lo si vedrà in campo. Stando a quanto si legge su ilmattino.it, ancora dubbi sul ritorno in Italia di Osimhen. Si legge: “Si tinge ancora di mistero il rientro di Victor Osimhen. Atteso in mattinata, non ha ancora messo piede a Capodichino. A quanto pare, sarebbe arrivato in forte ritardo in Europa il suo volo da Lagos e la stella nigeriana sarebbe in attesa di un nuovo imbarco, visto che ha perso la coincidenza. Dunque, non sarebbe stata colpa sua, né ci sarebbero delle complicazioni legate alla sua gastroenterite.”

Come afferma Sky Sport, Osimhen al momento sta riprogrammando il suo itinerario di viaggio in modo da poter essere a Napoli in giornata.