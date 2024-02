Pirozzi, sindaco Giugliano: “La nostra zona è grande, ci sono spazi per costruire il centro sportivo del Napoli!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano:

“La nostra zona è grande, ci sono oltre 94km e c’è un’ampia zona costiera, ci sono spazi abbondanti insomma, anche per costruire il centro sportivo del Napoli! Abbiamo in programma di valorizzare della via del mare con un finanziamento già ottenuto per far rinascere la zona ed è previsto un altro finanziamento per la pineta quindi ci sono dei massicci investimenti in zona in programma.

Giugliano è una città molto grande, la terza della Campania e potrebbe essere un’ottima location per il calcio Napoli. Servono circa 20 ettari per creare il centro sportivo, ma credo siano state già adottate delle iniziative dal calcio Napoli.

Toccherà al club Napoli individuare la zona su cui fare il centro sportivo, non posso dirvi se sarà a Giugliano o altrove. Posso dire che, eventualmente, Giugliano è pronto ad accogliere il calcio Napoli. Nel caso, serviranno degli interventi a carattere urbanistico e il Comune si impegnerà ad accelerare ogni iter per realizzare il centro in tempi ristretti. Credo però che occorrano almeno 2 anni.

Sarebbe una bella vetrina per noi, la nostra città è in grande evoluzione. La mela annurca è decisamente superiore alla Melinda, lì hanno fatto un buon lavoro di brand, a differenza nostra, Con la rinascita del mercato ortofrutticolo però, il nostro prodotto locale può trarne vantaggio”.