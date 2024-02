“Mercato in evoluzione, ma il Napoli può permettersi alte spese”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Forza Napoli Sempre sul momento del Napoli, atteso dalla sfida casalinga al Genoa.

Factory della Comunicazione

“Se le esclusioni dei calciatori avvengono perché non stanno giocando o non si allenano bene, non si discute. Se il motivo dell’esclusione di Zielinski è che il prossimo anno non giocherà al Napoli, non sono d’accordo. Quando la società azzurra seppe che i vari Insigne e Mertens non avrebbero rinnovato il contratto questi furono fatti giocare regolarmente, dunque è una scelta che faccio fatica a condividere. Traoré? È stato preso anche per fare la mezzala offensiva, rivisitando il ruolo di Zielinski. In base al mercato, ci si aspetta un Napoli aggressivo. Mercato? Non è scorretta la valutazione che viene fatta dei calciatori, l’importante è capire il perché di determinate scelte. Sono tante le situazioni da valutare in prospettiva, come il doversi eventualmente privare di Kvaratskhelia in futuro. Quanto ai difensori centrali, sono tantissime le squadre in Italia alla ricerca di questo profilo ma senza le qualità giuste meglio non acquistare. Il Napoli può permettersi di spendere più degli altri visto l’utile di 80 milioni di euro, record per il calcio italiano. La società ha la forza di programmare la propria stagione indipendentemente dagli introiti economici. Zirkzee? Si scatenerà un’asta, andrà valutata la concorrenza delle grandi d’Europa”.