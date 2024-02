Galderisi si dice ottimista: “Il Napoli ha parecchie frecce davanti con caratteristiche importanti, Nogonge, Politano, Kvara”

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Quello di Osimhen sarà un ritorno importante perché credo che ci sia bisogno della sua qualità, personalità, vitalità. Osimhen, inoltre, ha qualcosa in più, rispetto a Simeone, che non ha fatto male. Anche perché avere il nigeriano in campo è una difficoltà per gli avversari. Per me la sua presenza rimane troppo importante così come la sua velocità, forza e potenza. Insomma sarà un punto di riferimento per queste 15 partite. Mazzarri ha sempre giocato con la difesa a 3 ma è uno che si sa adattare alle esigenze. Credo che il Napoli possa giocare sia a 3 che a 4. Certo la squadra ha parecchie frecce davanti con caratteristiche importanti – Nogonge, Politano, Kvara. Tutti giocatori che devi mettere nel posto giusto e con il 3-5-2 comincia a diventare complicato il modo di stare in campo. Credo però che Mazzarri abbia ben chiaro in testa la situazione e dovrà sfruttare al meglio le potenzialità che ha davanti. E avendo giocatori con caratteristiche offensive il 4-3-3 può essere il modulo più utile. Con 3 difensori potenzi molto la zona centrale a meno che non giochi con un 3-4-2-1 dove metti due trequartisti dietro la punta, perdendo un centrocampista. Con la difesa a 4 hai le due ali molto importanti, una solidità in mezzo al campo e una spinta sugli esterni. Certo poi l’allenatore che segue i calciatori quotidianamente sceglie non solo in base alla qualità ma anche alla testa che ha il singolo giocatore in quel momento, tirando fuori il meglio per il collettivo”.

