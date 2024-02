“E’ più facile per il Napoli battere il Barcellona che qualificarsi alla prossima Champions”, il pensiero di Lo Monaco

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Qualificazione in Champions dipende da Osimhen? Il Napoli intanto si deve ritrovare come espressione di gioco, come consistenza di squadra. Al di là del ritorno di Osimhen che porterà i suoi vantaggi, il Napoli deve ritrovarsi altrimenti l’obiettivo della qualificazione in Champions diventa una chimera. Davanti al Napoli c’è un’Atalanta in salute, il che rende il cammino degli azzurri in salita. Il fatalismo cozza enormemente contro la realtà: il Napoli fatica ad andare in gol da tante partite, pur curando di più la fase difensiva continua a prendere gol con errori difensivi elementari come contro il Milan. Questi dati sconfortano alla luce del fatto che devi recuperare tanti punti e te la giochi con una squadra fastidiosa e propositiva come l’Atalanta. Cambio modulo crea confusione? Già l’annata attuale è segnata dalla confusione, a partire da Garcia per poi approdare a Mazzarri che aveva promesso di aver studiato e riproporre il 4-3-3 per poi abbandonarlo: segnale di una confusione che regna sovrana dalla fine del campionato scorso con tutte quelle decisioni che hanno letteralmente sfasciato il giocattolo. Sfida al Barcellona? Per me è più facile che il Napoli possa battere il Barcellona che qualificarsi alla prossima Champions League. Il Barcellona si può battere se si riadotta il 4-3-3 e si ritrova l’identità che pare smarrita”.

Factory della Comunicazione