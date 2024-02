CdS – Contro il Barcellona Osimhen ci sarà, e dal primo minuto

Victor Osimhen, dopo la finale persa con la sua Nigeria in Coppa d’Africa, tornerà oggi a Napoli, ma ipotizzarlo titolare dal primo minuto sabato contro il Genoa è utopia. Ma contro il Barcellona in Champions League sarà sicuramente in campo dal primo minuto, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La ragionevole certezza? Osimhen tornerà titolare mercoledì con il Champions con il Barça, nell’andata degli ottavi di finale ancora in programma al Maradona esattamente come la sfida di campionato: un dettaglio importante perché in questo modo Victor – così come i suoi compagni – eviterà la fastidiosa sollecitazione di un’altra trasferta ravvicinata andata-ritorno in poche ore. Il viaggio attraverso due continenti cominciato ieri in Nigeria e concluso oggi in Italia, passando per Parigi, è stato già sufficiente. Tra l’altro, l’organizzazione di un piano-voli con Napoli destinazione finale, gli ha consentito di guadagnare più o meno una giornata per recuperare. Se farà in tempo e se la stanchezza non sarà eccessiva, potrebbe anche fare un passaggio al centro sportivo di Castel Volturno, dove alle 11.30 andrà in scena l’allenamento, ma pure in questo caso è proibitivo stilare previsioni: troppe le variabili, troppe le combinazioni da valutare”.

