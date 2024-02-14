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Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 25° giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 17 febbraio.

 

Factory della Comunicazione

ASCOLI – CREMONESE Venerdì 16/02 h. 20.30

MARCHETTI

RASPOLLINI – MARGANI

IV: DI CICCO

VAR: MASSA

AVAR: MIELE

 

BARI – FERALPISALO’ h. 14.00

SANTORO

MASSARA – CATALLO

IV: SACCHI G.

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

LECCO – COSENZA h. 14.00

PERENZONI

PRENNA – BARONE

IV: BURLANDO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PARMA – PISA h. 14.00

PEZZUTO

D’ASCANIO – FONTANI

IV: LOVISON

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: MASSA (ON-SITA STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

REGGIANA – TERNANA h. 14.00

MONALDI

DI MONTE – LONGO F.

IV: DIOP

VAR: MIELE

AVAR: LA PENNA

 

SPEZIA – CITTADELLA h. 14.00

GUALTIERI

VIGILE – ARACE

IV: GIANQUINTO

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

CATANZARO – SUDTIROL h. 16.15

ZUFFERLI

DE MEO – LUCIANI

IV: SILVESTRI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI VUOLO

 

PALERMO – COMO h. 16.15

AURELIANO

PAGLIARDINI – RICCIARDI

IV: VOGLIACCO

VAR: SERRA

AVAR: MERAVIGLIA

 

SAMPDORIA – BRESCIA h. 16.15

VOLPI

TEGONI – CIPRESSA

IV: IACOBELLIS

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

 

VENEZIA – MODENA Domenica 18/02 h. 16.15

MARINELLI

SCARPA – TRASCIATTI

IV: GRASSO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAGGIONI

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