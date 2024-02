Manolas ci crede: “Ogni partita sarà una finale”

L’esilio dorato degli Emiri è terminato, per sentirsi di nuovo calciatore, Kostas Manolas sceglie Salerno per rituffarsi nella Serie A. Obiettivo salvezza ma serve qualcosa in più dell’impresa. «Ci credo tanto, diversamente non sarei venuto. Ogni partita sarà per noi una finale, bisognerà dare tutto e poi se i nostri avversari saranno più bravi gli daremo la mano».

Factory della Comunicazione

Il nuovo allenatore granata, Fabio Liverani, potrà schierare una coppia centrale di ferro, quella composta dal greco e da un altro arrivo del mercato invernale, Jerome Boateng.

Tra i volti conosciuti, oltre al dg Walter Sabatini del quale dice: «Lui è come un padre, se chiama non gli posso dire di no. Mi volle alla Roma ed ora spero di ripagare la fiducia», c’è anche quello di F. Fazio definito un fratello del centrale ex Roma e Napoli.

Come riportato dal giornalista Roberto Guerriero, Walter Sabatini è stato vittima di un brutto episodio, affidando ai social il suo pensiero: «Inizio a credere all’esistenza della nuvola di Fantozzi: come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese ho deciso di fratturarmi una gamba. Ma per Salerno mi bastano cuore e testa: posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe, finché ho Salerno».