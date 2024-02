CdS – Napoli-Genoa, Cajuste in pole su Zielinski, ma Lindstrom tenta, la situazione

Il Napoli giocherà sabato al Maradona contro il Genoa per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A, e mister Mazzarri dovrà scegliere la formazione giusta, per quelle che dovrebbero essere tutte vittorie per poter risalire la china in classifica. Per il tecnico partenopeo l’enigma sarà a centrocampo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il problema, semmai, è a centrocampo, nell’individuare il “socio” di Lobotka e di Anguissa, inattaccabili per evidenti ragioni tecniche: Zielinski si è appena sottoposto alle visite mediche con l’Inter, niente aggiunge e nulla sottrae a quanto si sapeva, ma le sue prestazioni – in chiaroscuro – inducono Mazzarri alle riflessioni. Per caratteristiche, ed esigenze d’equilibrio, Cajuste sembra in vantaggio ma l’ultimo Lindstrom è una tentazione assai grossa, un invito a crederci non obbligatoriamente a partita in corso. Mancano tre sedute di allenamento, qualcosa può ancora succedere”.

