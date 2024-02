Previsione negativa su Champions e Campionato per l’ex difensore azzurro

“I cori di Milano sono ovviamente brutti da sentire, i tifosi delle curve insultano oggi come lo facevano ieri, non so non c’è volontà politica per risolvere la questione, forse c’è troppa politica nel calcio da troppi anni e per questo non si risolvono. A me piacerebbe giocare solo di calcio e non di queste storture – ha detto l’ex azzurro Marangon intervenendo nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte – ma purtroppo non è possibile. Parlando del Napoli le chances di andare in Champions sono ridotte, perché più passano le giornate e più diminuiscono.

Factory della Comunicazione

Ci sono le altre squadre che stanno facendo bene: penso all’Atalanta, al Bologna, alla Fiorentina e alla stessa Lazio.

Secondo me la Roma invece non è un avversario da temere.

Se quello che offre il Napoli è lo stesso che ha offerto sino ad oggi è oggettivamente difficile che gli azzurri possano farcela.

E a rischio, molto serio, non c’è solo la qualificazione in Champions ma la partecipazione in generale alle prossime coppe europee”.