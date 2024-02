Padovan: “Il Napoli deve puntare al quinto posto, può essere l’artefice del suo futuro eliminando il Barcellona”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Il Napoli è una grande delusione, lo è dall’inizio del campionato e lo è ancora di più con Mazzarri. Il tecnico sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza attuale rispetto alle necessità del Napoli. E’ sbagliato tornare alla difesa a 3, è sbagliato dare un segnale di paura perchè difendere a 3 è un segnale di paura ed è sbagliato non provare a giocarsela a Milano.

Napoli vuole la Champions, deve fare punti perchè adesso è nono. Perdere a Milano si può mettere in conto, ma una squadra come il Se ilvuole la Champions, deve fare punti perchè adesso è nono. Perdere a Milano si può mettere in conto, ma una squadra come il Napoli che ha lo scudetto sul petto non può metterlo in conto. Detto questo, aveva il dovere almeno di provare a giocarla così da uscire soddisfatti dal campo.

Il Napoli deve puntare al quinto posto perchè l’Italia è prima nel ranking europeo e il Napoli può essere l’artefice del suo futuro eliminando il Barcellona perchè più fa bene in Champions e più c’è la possibilità di mantenere questo posto nel ranking. La sensazione è che l’Atalanta non la prendi più perchè sta andando troppo bene e rientreranno anche alcuni giocatori per cui non immagino che perderà terreno.

Si dice che non vincono i moduli, ma incidono perchè gli stessi giocatori capiscono dal modulo con cui si scende in campo cosa devono fare. La sconfitta con il Frosinone in casa è qualcosa di abominevole. Gli errori di De Laurentiis sono stati enormi, non sono un suo estimatore, lo apprezzo per le cose che ha fatto, ma ha sbagliato prima facendo scappare Spalletti e poi prendendo Garcia e Mazzarri. Neanche io avrei potuto sbagliare di più”