Di Lorenzo: “La gavetta aiuta a formarti. Nei momenti di difficoltà Non ho mai mollato”

«La mia prima esperienza è stata a Cuneo. Ho un bellissimo ricordo della Serie C, è un campionato difficile che ti aiuta a crescere. Sono contento di essere partito dalla Lega Pro, mi ha aiutato ad arrivare al livello attuale. Un campionato decisamente formativo. Seguo sempre la Serie C, ho diversi amici che giocano in C. Quando posso cerco di vedere sempre le partite di Serie C». Giovanni Di Lorenzo ricorda le sue esperienze nelle categorie minori.

Il capitano del Napoli è intervenuto all’evento “Digital Collection Serie C 2023/24” di Panini che si è svolto questa mattina nella sede della Lega Pro a Firenze, collegatosi da Napoli: «Ho sempre fatto la collezione, negli ultimi anni mi sono appassionato sempre di più e cerco sempre di finire l’album».