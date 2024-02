Il Mattino – Zielinski-Inter, visite mediche già svolte, ma manca ancora un tassello importante

Piotr Zielinski non sarà più un calciatore del Napoli dalla prossima stagione, dopo otto anni infatti, il polacco vestirà un’altra maglia, quella dell’Inter. Gran parte del lavoro per il passaggio è stato già fatto, come scrive oggi Il Mattino, ma manca ancora la cosa più importante, la firma. “Si chiuderà dopo otto stagioni l’avventura a Napoli di Piotr Zielinski: la destinazione è quella confermata dell’Inter, con cui l’accordo già c’è. Secondo quanto confermato da Sky Sport, infatti, il polacco del centrocampo ha svolto già le visite mediche in segreto nei giorni scorsi per poi potersi unire al gruppo di lavoro che sarà di Simone Inzaghi la prossima estate, una volta terminato l’accordo con gli azzurri.

Per Zielinski e l’Inter accordo triennale da circa 4 milioni di ingaggio a stagione. Cifra vicina a quella guadagnata a Napoli.

Se le visite sono già il passato, non lo è invece la firma: l’accordo è infatti stato trovato con una stretta di mano, ma nei prossimi giorni ci sarà anche l’occasione – a distanza – di mettere nero su bianco e firmare il nuovo contratto.