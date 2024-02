IL DATO – Il Napoli non si è appantanato senza Osimhen, i numeri parlano chiaro

Senza Victor Osimhen il Napoli fa chiaramente difficoltà ad andare in gol, ma i dati, numeri alla mano, parlano di una squadra che non si è appantanata senza l’attaccante nigeriano, come scrive La Gazzetta dello Sport. “L’appello deve essere raccolto. Il Napoli, sia chiaro, non si è impantanato per la sua assenza. La media punti del campionato è di 1,53 con il nigeriano in campo, di 1,50 quando invece non c’è stato. Tuttavia, deve risalire anche e soprattutto grazie al suo contributo. La sequenza di cinque trasferte senza reti deve essere interrotta, tanto per cominciare, e la voce “sconfitte” deve restare ferma sull’8 ancora per un bel po’. Le delusioni sono da trasformare in voglia di riscatto. I prossimi messaggi da lanciare devono essere da campioni in carica, con l’orgoglio di chi indossa il tricolore sul petto. Devono contenere solo punti, senza linee”.

