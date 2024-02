Gazzetta – Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo, l’infermeria si è svuotata

Dopo questi ultimi mesi di infortuni, partenze, e Coppa d’Africa, Mazzarri finalmente può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quel che riguarda l’infermeria, che, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, si è svuotata. “Nonostante gli allenamenti riprendano soltanto oggi, per il giorno libero concesso ai calciatori, a Castel Volturno non è mancata una certa intensità. Aurelio De Laurentiis è rientrato a Napoli dopo la sconfitta col Milan ed è stato questo il principale argomento di discussione nel confronto che ha avuto con altri vertici della dirigenza. Non tanto per il risultato in sé, ma perché il ko di San Siro si inserisce in una striscia troppo negativa per essere taciuta. I discorsi hanno riguardato anche la posizione di Walter Mazzarri. La proprietà è chiaramente insoddisfatta di quanto sta esprimendo la squadra, ferme restando le responsabilità di questa situazione distribuite in ogni area del club. La posizione dell’allenatore, a ogni modo, non è a rischio. È ancora ritenuto il profilo più adatto per guidare il Napoli fuori dalle sabbie mobili, anche in virtù delle conseguenze complicate e inevitabili di un nuovo cambio in panchina. L’unica buona notizia degli ultimi giorni riguarda l’infermeria, ormai vuota. Con diversi impegni infrasettimanali da affrontare nelle prossime settimane, Mazzarri almeno potrà contare sulla rosa al completo”.

Factory della Comunicazione