“Essere accostati alla panchina del Napoli mi ha fatto enormemente piacere”, parla Leonardo Semplici

L’allenatore Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Essere accostati alla panchina del Napoli mi ha fatto enormemente piacere, purtroppo non c’è stato nulla di concreto. Il cambio di allenatore c’è stato e mi auguro che il Napoli possa raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Il Napoli è stato costruito per giocare un certo tipo di calcio, in una certa maniera, ma in questo momento non si notano le qualità del gruppo che non si sta esprimendo come deve. Ma, ci sono tutte le possibilità e le qualità per tornare in corsa anche per il quarto posto. Penso che la squadra abbia avuto delle difficoltà dopo aver vinto lo scudetto, le motivazioni quest’anno non erano certamente quelle della scorsa stagione, e il cambio di guida tecnica e direttore sportivo hanno influito.

Ritornare ad esprimere il calcio di Spalletti credo possa essere la svolta perchè anche col Milan dopo un primo tempo in difficoltà, nella ripresa si è rivisto in alcuni tratti il vero Napoli. Il 4-2-3-1 o il 4-3-3 credo siano i moduli più congeniali alle qualità del Napoli, quest’anno oltre alla mancanza di Kim che è stato determinante, è proprio la fase difensiva che sta venendo a mancare. I numeri in questo momento dicono che il Napoli è in difficoltà in fase offensiva, poi leggi i nomi dei giocatori ed è difficile anche pensare che ci sia questa confusione”.