“Basta poco per riaccendere la miccia: pensate se si passa il turno con il Barca”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Vittorio Tosto, doppio ex di Napoli e Genoa: “Per rispetto nei confronti di Mazzarri e di tutti il tecnico non va messo in discussione. E’ stato scelto di traghettare questi mesi con un allenatore che a Napoli è stimato perché ha un percorso alle spalle e dal punto di vista umano e professionale la scelta Mazzarri deve essere portata fino in fondo. La Champions è possibile, ma bisogna riacquistare la migliore condizione psico fisica per arrivare all’obiettivo. Mazzarri deve essere il traghettatore fino in fondo. In Europa bisogna arrivarci con delle certezze. In questa fase purtroppo il Napoli ha dei dubbi su quello che è l’aspetto tattico migliore e pure sulle individualità. I giocatori vanno riportati in brevissimo tempo al massimo. Bisogna fare le cose semplici e quindi mettere i giocatori nella condizione di dare il 100% con il modulo più congeniale. Il calcio poi vive di emozioni e pensate se si riuscisse nell’impresa di battere il Barcellona: a volte basta poco per riaccendere la miccia. Cercare colpe oggi non serve: credo sia necessario caricare la squadra perché poi chi scende in campo sono i calciatori, sono loro che ti fanno vincere o perdere le partite. Io sono già con la testa a Barcellona e vorrei che il Napoli ci arrivasse nel migliore dei modi a questa doppia sfida perché se passi il turno si apre una nuova stagione e nuovi spiragli“.