Milan-Napoli, nel centrocampo a cinque nessuna ispirazione per Zielinski

E’ l’ultima stagione con la maglia azzurra, e non è stato inserito nella lista Champions, ma Piotr Zielinski fino a fine stagione potrà essere utile alla causa di Mazzarri. Il polacco, ieri in un centrocampo a cinque praticamente, non è riuscito ad emergere, e ad essere importante, come riporta il Corriere dello Sport. “A San Siro, contro il Milan, Zielinski ha cercato l’ispirazione, più che altro ha provato a capire se fosse ispirato, ma così non era. Mezzala nel centrocampo a 5, un po’ a sinistra, poi anche a destra, qualche tentativo di verticalizzazione, ma sempre troppo lontano dalla porta, sempre a galleggiare sulla trequarti in cerca di un guizzo che non è mai arrivato. Prima di essere rimpiazzato da Lindstrom ha giocato per 75’, con una buona precisione di passaggi (93,5%) su 46 tentati. Due duelli vinti, uno aereo, numeri tutto sommato poveri per quelle che sono le sue qualità, che hanno fatto innamorare il Napoli e i suoi tifosi, ma anche l’Inter che s’aspetta di rivedere il magnifico giocatore degli anni precedenti quando arriverà a Milano per mettersi a disposizione di Inzaghi e rientrare nelle rotazioni di centrocampo. Prima di pensare in nerazzurro, avrà ancora un po’ d’azzurro da onorare: “Zielo” ha poco più di tre mesi per lasciarsi bene”.

Factory della Comunicazione