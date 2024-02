Mazzocchi: “Questa sera non è tutto da buttare. E’ normale trovarsi bene con il 4-3-3”

Dai microfoni di DAZN nel post partita, è intervenuto l’esterno partenopeo Pasquale Mazzocchi.

Questa squadra col 4-3-3 ha automatismi diversi? “È normale che una squadra che viene da un anno importante col 4-3-3 si trova un po’ meglio con questo modulo. Poi se si subiscono troppi gol è normale che si deve adattare e cercare un po’ di equilibrio”

Vi manca il gol in trasferta: “Giocare davanti ai nostri tifosi ti dà qualcosa in più. Oggi meritavamo qualcosa in più, non è stata una partita che ci deve far uscire scontenti dal campo, a parte i risultati ovviamente”.

Preferite giocare con la difesa a 3 o col 4-3-3? “Sapete che non è il modulo che ti porta a fare prestazioni importanti. Stiamo cercando di seguire il mister in tutti i modi. Questa sera meritavamo qualcosina in più rispetto al Milan, anche se loro in ripartenza sono una squadra con una gamba importante. Abbiamo subito gol per una disattenzione. Non è tutto da buttare stasera”