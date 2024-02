CdS – Zielinski a San Siro, “prove” di quello che diventerà anche il suo stadio

Ieri in campo contro il Milan a San Siro si è rivisto Piotr Zielinski, dopo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis in merito al suo addio a fine stagione. Il centrocampista polacco andrà all’Inter, quindi quello di Milano diventerà anche il suo stadio dal prossimo campionato, dopo 8 anni col Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Un assaggio di quello che per lui sarà un derby a partire dalla prossima stagione. Piotr Zielinski a San Siro ci giocherà almeno ancora una volta, prima di mettere nel cassetto dei ricordi la maglia azzurra. Succederà a metà marzo, quando il Napoli tornerà a Milano per sfidare l’Inter, quella che sarà la sua squadra dal 1° luglio, il club che l’ha convinto a non firmare il rinnovo e a tentare una nuova sfida dopo 8 stagioni a Napoli. Per l’annuncio ci sarà tempo, resta ancora una buona fetta di stagione da giocare e ieri, pur non brillando particolarmente, l’ha fatto come al solito da professionista. Non è stato inserito nella lista Champions, non potrà esserci negli ottavi di finale contro il Barcellona, ma in campionato, più o meno, le giocherà tutte, anche se non potrà avvicinarsi più di tanto al 6° posto dei più presenti nella storia del Napoli, fermandosi dietro a Moreno Ferrario, che di presenze ne ha 395 contro le attuali 356 del polacco”.

Factory della Comunicazione